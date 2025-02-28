В США рассекретили документы по делу финансиста Эпштейна

На сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов появились новые рассекреченные документы, которые рассказывают об обстоятельствах дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила «Лента.ру».

Эпштейн был осужден за создание целой преступной сети, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек, в том числе несовершеннолетних. Финансист покончил с собой в местах лишения свободы через месяц после ареста. Это произошло в 2019 году. Сейчас же Минюст опубликовал ряд документов, которые относятся к расследованию преступлений миллиардера.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что ФБР скрывает обстоятельства этого дела. Когда она запросила материалы, ей передали всего 200 страниц. Еще тысячи остаются в архивах.

Ранее Минюст США сообщил, что Алексей Андрюнин, учредитель криптовалютной фирмы Gotbit, занимающейся маркетмейкингом, был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. Ему инкриминируют мошенничество и манипуляции на рынке цифровых активов. Его арестовали в Португалии и передали американским правоохранителям.