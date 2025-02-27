Основателя Gotbit Андрюнина выдали США: ему грозит 20 лет тюрьмы

Министерство юстиции США заявило , что Алексей Андрюнин, учредитель криптовалютной фирмы Gotbit, занимающейся маркетмейкингом, был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. Ему инкриминируют мошенничество и манипуляции на рынке цифровых активов.

Утверждается, что Андрюнин и его сообщники осуществляли фиктивные сделки (wash trading), чтобы создать видимость повышенного интереса к мемкоинам и другим, менее известным токенам, искусственно завышая объемы торгов.

Арестованный в Португалии 6 октября 2024 года Андрюнин был передан американским властям 25 февраля 2025 года. В тот же день он был доставлен в федеральный суд Бостона, где суд постановил оставить его под стражей до следующего слушания. Вместе с Андрюниным обвинения предъявлены еще двум руководителям Gotbit — Федору Кедрову и Кави Джалили.

Сообщается, что после ареста Андрюнин отказался от консульской поддержки со стороны России, письменно уведомив посольство о своем нежелании, чтобы российские власти вмешивались в его дело.

По версии обвинения, в период с 2018 по 2024 годы Gotbit предоставляла клиентам услуги по созданию искусственной ликвидности для криптовалют с низкой известностью. Компания использовала автоматизированные системы для имитации торговой активности, чтобы токены попали в листинг CoinMarketCap и на крупные криптобиржи.

Gotbit также подозревается в использовании множества аккаунтов для обхода систем выявления фиктивных операций. Прокуратура утверждает, что объемы wash trading достигли сотен миллионов долларов, а прибыль компании составила десятки миллионов.

Ранее сообщалось, что ФБР возложило на КНДР ответственность за кражу $1,5 млрд с криптобиржи ByBit.