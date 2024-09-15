По словам экс-офицера американской разведки Эндрю Бустаманте, атака украинских войск на Курскую область является глупым тактическим решением. Об этом он заявил в одном из каналов видеохостинга.

Он добавил, что таким образом Незалежная использует этот набег всего лишь для привлечения внимания прессы.

По мнению экс-агента ЦРУ, не существует ни одной хорошей причины для вторжения в регион РФ. Тем более непонятно, для чего украинской армии потребовалось убирать войска с линии фронта с целью повести их на север.

Он подчеркнул, что Москва может отреагировать на это следующим образом: Украина на нас напала, поэтому мы можем сейчас совершенно спокойно атаковать их. А у Вооруженных Сил РФ имеются все ресурсы для атаки.

Ранее депутат Алексей Журавлев назвал причину более частого совершения терактов ВСУ.