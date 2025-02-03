В США свыше 90% объектов авиадиспетчерской службы испытывают дефицит персонала

По результатам анализа кадровых данных профсоюза авиадиспетчеров, свыше 90% из 313 объектов авиадиспетчерской службы в Штатах работают с персоналом, не соответствующим рекомендациям Федерального управления гражданской авиации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что хотя американская система авиаперевозок остается одной из наиболее безопасных в мире, существующий дефицит сотрудников и недостаточное финансирование систем безопасности приводят к росту количества потенциальных столкновений самолетов.

Отмечается, что нехватка персонала особенно остро ощущается в Нью-Йорке, где два главных объекта на Лонг-Айленде имеют около 40% незаполненных вакансий. Тем не менее данные объекты обслуживают воздушное движение в ряде наиболее загруженных аэропортах США, вроде Ньюарка, имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа, которые в 2024 году обслужили 1,2 млн рейсов.

Согласно прогнозам Федерального управления США, текущие усилия по найму и обучению авиадиспетчеров не могут удовлетворить потребности в персонале, и около ¾ объектов остаются с недостаточным числом сотрудников. Также на ряде объектов продолжает работать персонал, не соответствующий рекомендуемому уровню даже после длительного процесса обучения.

Ранее авиаэксперт Романов определил вероятную причину авиакатастрофы в Вашингтоне.