В США туристка отправилась в другой штат и стала жертвой случайной перестрелки

Жительница Чикаго Джессика Уильямс отправилась в путешествие в другой штат и погибла. Ее застрелили на улице во время потасовки. Об этом сообщила газета The New York Post.

Мать двоих детей Джессика Уильямс отправилась в путешествие вместе с семьей. Компания родственников направилась из Чикаго в Новый Орлеан перед 33-м днем рождением женщины. Трагедия произошла 28 сентября. Туристы после осмотра центра города ночью направлялись к себе в гостиницу, когда на улице завязалась драка. Один из ее участников вытащил пистолет и открыл огонь. Всего от пуль стрелка пострадали три человека, при этом две жертвы были абсолютно случайными. Погибла Уильямс, а ее младшая сестра оказалась раненой.

Теперь полицейские нового Орлеана ведут поиск убийцы. Они разыскивают крупного черного мужчину.

