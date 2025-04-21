В США у министра внутренней безопасности украли сумку и паспорт

Кристин Ноэм, министр внутренней безопасности Соединенных Штатов, стала жертвой кражи при посещении ресторана. У нее похитили сумку, в которой находились деньги и паспорт. Об этом сообщил телеканал CNN.

Секретная служба США сейчас занимается делом Ноэм, у которой при посещении ресторана украли сумку. В ней находились паспорт, водительские права, а также порядка $3 тыс. Истинность этих данных журналистам подтвердили сразу два информированных источника. Кража случилось в то время, когда Ноэм ужинала в ресторане. Сумку взял некий мужчина в медицинской маске, после чего сразу же покинул это заведение.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком округе житель украл ружье у своего знакомого во время охоты. Он вытащил его из снегохода, потом расстрелял двух человек, которые отдыхали и распивали алкоголь. Один человек погиб, другой получил ранение. Владельцу ружья назначили крупный штраф за небрежность.