Убийство в ЯНАО привело к крупному штрафу

Жителя Приуральского района ЯНАО оштрафовали после того, как из его ружья убили человека. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Преступление произошло в 2024 году в Байдарацкой тундре. Компания мужчин отдыхала за распитием алкоголя, затем один из них устроил конфликт и выстрелил в голову знакомого из чужого ружья, а также ранил в спину другого.

Северянина задержали и отправили в СИЗО. Ему вменяют покушение на двух человек, убийство, а также хищение огнестрельного оружия и боеприпасов. Оказалось, что ружье обвиняемый украл у владельца, который оставил опасный предмет в снегоходе. Это расценили как небрежное хранение, за что предположен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области убийце малолетней девочки дали 24 года колонии.