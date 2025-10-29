В США учительница и ее любовник предстанут перед судом за домогательства к школьнице

В американском штате Небраска правоохранительные органы задержали 36-летнюю школьную учительницу Элизабет Лав и 41-летнего Джарида Краузе. Им предъявлены обвинения в попытке совращения и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней ученицы старших классов, сообщило издание Daily Mail.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление самой пострадавшей. Девушка рассказала следователям, что еще в августе случайно услышала телефонный разговор между подозреваемыми, в ходе которого Краузе высказал желание вступить с ней в интимную связь.

Инцидент, который привел к арестам, произошел 11 октября. Согласно материалам дела, Элизабет Лав привезла старшеклассницу к себе домой, отвела в спальню и обратилась к ней с откровенной просьбой сексуального характера. Точное содержание просьбы в документах не раскрывается.

Испуганная школьница ответила отказом и смогла беспрепятственно покинуть дом педагога. Позднее Лав связалась с ней, настоятельно попросила сохранить произошедшее в тайне и вручила $100 (около 8 тыс. руб.). Именно это заявление стало основанием для начала расследования и последующих арестов.

