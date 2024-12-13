В США успешно прошли испытания гиперзвукового комплекса LRHW

Об этом сообщает сообщает телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Запуск ракеты Dark Eagle производили с мыса Канаверал. Ранее американские специалисты уже не раз проводили подобные испытания, но все они закончились неудачно.

Только испытания ракеты LRHW прошли успешно.

Эта ракета способна развивать скорость более шести тысяч километров в час и преодолевать расстояние до трех тысяч километров.

Цель данной разработки – нанесение массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны.

Ранее сообщалось о том, что в США предсказали новый удар «Орешником».