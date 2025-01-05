В США вагон поезда упал в реку после обрушения железнодорожного моста

В городе Корваллис, штат Орегон, произошло обрушение моста, по которому следовал грузовой поезд. Один из вагонов упал в реку. Об этом сообщил телеканал KPTV, ссылаясь на данные железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент случился днем 4 декабря вблизи парка Эвери. Представитель PNWR уточнил, что поезд, состоящий из 19 вагонов с карбамидом (азотным удобрением), находился на мосту в момент его разрушения. Причины аварии пока не установлены.

Местным жителям рекомендовано держаться подальше от места происшествия и избегать контакта с речной водой, так как в нее мог попасть карбамид.

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