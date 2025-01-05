Жители США начали массово заболевать из-за «химического тумана»

Жители США сообщили о странном тумане, появившемся в ряде регионов страны, пишет издание Daily Mail. Один из очевидцев из Флориды, где был замечен этот феномен, рассказал, что почувствовал недомогание после всего 10 минут пребывания на улице. Он отметил, что ощутил резкий «химический» запах из-за которого у него появилась лихорадка и боли в животе.

Daily Mail проводит параллели с «Операцией Sea-Spray» — секретным экспериментом ВМС США в 1950 году, когда изучалась уязвимость крупных городов к биологическим атакам.

В соцсетях пользователи публикуют видео, на которых видны частицы, плавающие в тумане, и выражают опасения, что это может быть связано не с природными явлениями, а с использованием биологического оружия. Некоторые из тех, кто столкнулся с туманом, жаловались на внезапную слабость, а также на запах серы.

Ранее сообщалось, что в нескольких штатах центральной и восточной частей США надвигается непогода, которая может представлять опасность для десятков миллионов американцев.