Ту-160, он же «Белый лебедь», в очередной раз вызвал восторг и ужас на Западе. Военные обозреватели напомнили, что это российская техника передовая, несмотря на то, что была разработана еще советскими специалистами как ответ на B-1 Lancer (США).

«В 2025 году Ту-160 останется ключевым компонентом российских стратегических бомбардировщиков. Несмотря на свой возраст и технические сложности, скорость, дальность полета и грузоподъемность самолета делают его грозной платформой», — указывается в материале.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, как напомнили авторы статьи, очень способные. Судно развивает скорость более 2 тыс. км/ч, может нести тяжелые, в том числе ядерные, боеприпасы. Радиус достигает 7,3 тыс. км. Без дозаправки «Белый лебедь» может преодолеть дистанцию в 12 тыс. км. При этом разработка превосходит американский B-1 Lancer, в том числе по решению разных стратегических задач.

Напомним, что The National Interest также описывало Ту-95 как бомбардировщики, которые станут «ночным кошмаром» для стран НАТО. Угрозу видят за счет высокой скорости, нагрузки и крылатых ракет, которыми вооружена техника.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ и множество беспилотников.