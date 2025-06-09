Катер времен Великой Отечественной войны нашли на дне Финского залива

В Финском заливе вблизи острова Саммерс был обнаружен катер «Морской охотник» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы».

Эта экспедиция, уточняют в издании, проходит при поддержке Русского географического общества и Фонда президентских грантов. Катер «Морской охотник» был обнаружен водолазами экспедиции, в ближайшее время планируется проводить фотограмметрию и провести поиск судовых документов, которые могли сохраниться в рубке.

Сам катер, уточняется в публикации, лежал на глубине в 55 метров у острова Соммерс. Катер имеет повреждения в районе кормы, но рубка и нос сохранились полностью. Предположительно, корма была уничтожена попаданием снаряда или взрывом мины.

Напомним, что ранее сообщалось, что учения ВВС НАТО пройдут в Финляндии в июне.