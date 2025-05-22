В США задержали подозреваемого в убийстве израильских дипломатов

В Вашингтоне полиция задержала 30-летнего Элиаса Родригеса, подозреваемого в стрельбе у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля. Об этом сообщил телеканал BBC.

Отмечается, что во время задержания Родригес выкрикивал лозунги «Свободная Палестина».

Трагический инцидент произошел на территории музея в центре Вашингтона в четверг, 22 мая. В результате стрельбы погибли женщина и мужчина, являвшиеся сотрудниками дипломатической миссии Израиля. Еще несколько человек получили ранения.

Очевидцы рассказали, что стрелок вел себя агрессивно, громко выкрикивая призывы с требованием помочь Палестине.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что погибшие дипломаты были парой и планировали обручиться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал преступление антисемитским актом. Президент США Дональд Трамп также осудил нападение и выразил соболезнования родственникам погибших.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили данные о подготовке Израилем ударов по ядерным объектам Ирана.