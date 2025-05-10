В США зафиксировали больше тысячи случаев заболевания корью

В США зафиксировали более тысячи случаев заболевания корью. Как пишет издание Associated Press (AP), заражение инфекцией уже зарегистрировали в одиннадцати американских штатах.

Особенно остро ситуация развивается в Техасе, где зарегистрировано 709 случаев заболевания. Там же из-за кори отмечены и летальные случаи, в том числе у непривитых детей. В связи с этим власти призвали родителей незамедлительно делать вакцину своим детям.

Вспышка кори продолжает распространяться и на соседние с Техасом штаты — Нью-Мексико, Оклахому и Канзас. Также заболевания зафиксировали в штатах Индиана, Мичиган, Огайо, Пенсильвания, Монтана, Северная Дакота и Теннесси.

В Нью-Мексико в результате заражения скончался взрослый человек, который ранее отказался вакцинироваться.

Несмотря на то, что в США корь была официально ликвидирована еще в 2000 году, эксперты отмечают, что снижение количества вакцинаций среди американцев привело к возрождению опасной болезни.

Корь представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори. Оно передается воздушно-капельным путем и характеризуется высокой степенью заражения.

Основные симптомы кори включают высокую температуру, насморк, кашель, конъюнктивит, поражение слизистой оболочки рта (так называемые Копликсовы пятна) и высыпания на коже, которые обычно начинаются на лице и распространяются по всему телу.

Ранее педиатр Ирэна Мухачева предупредила об опасных последствиях из-за отказов от детских прививок.