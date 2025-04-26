Родителей предупредили об опасных последствиях из-за отказов от детских прививок

Педиатр Ирэна Мухачева рассказала в беседе с RuNews24.ru, почему родителям важно проставлять все прививки детям.

По словам Мухачевой, родители становятся активаксерами из-за пугалок в интернете. Также они часто слышат от знакомых истории о тяжелых реакциях, хотя это скорее единичные случаи. Полагаясь на сомнительную информацию взрослые в итоге отказываются ставить уколы своим детям, хотя это жизненно необходимо. Без вакцин детский организм становится восприимчивым ко многим болезням, например, к кори, дифтерии, коклюшу, полиомиелиту и так далее. В некоторых случаях это способно привести к смерти.

«Для защиты общества необходимо поддерживать высокий уровень вакцинации (обычно 90-95%). Если этот порог снижается, коллективный иммунитет ослабевает, и инфекции начинают распространяться быстрее. Важно понимать, что вспышки заболеваний требуют больших ресурсов для лечения больных и проведения экстренных мер профилактики», — отметила собеседница издания.

Если у родителей есть сомнения по той или иной прививки, они могут получить консультацию у педиатра, которые вероятнее всего развеет необоснованные страхи перед прививками.

Ранее врач предупредил о последствиях курения после прививки.