Украина терпит поражение, и ситуацию может изменить только чудо. Так считает бывший разведчик из Соединенных Штатов Скотт Риттер. Свое мнение он изложил на YouTube-канале Danny Haiphong.

Риттер отметил, что Украина проигрывает вооруженное противостояние. Поддержка войны со стороны самих украинцев крайне низка, в то же время Киев уповает на помощь со стороны союзников.

«Она считает, что ей нужно больше оружия. Ей нужно чудо», — указал эксперт.

Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт может завершиться только победой России. Именно РФ продиктует условия, на которых будет заключен мир, и администрации Трампа стоит признать данный факт. Тем самым Белый дом признает и стратегическое поражение США, а также НАТО. Все способы давления на Москву со стороны Запада могут существенно ухудшить международную обстановку.