В США заявили о подготовке к возможным атакам Ирана на Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль, передает агентство Reuters.

Он подчеркнул, что США усилили свою группировку войск в регионе.

Кирби выразил обеспокоенность, что потенциальные атаки могут сорвать переговоры о прекращении огня в Газе, намеченные на 15 августа.

Также чиновник призвал европейские страны определиться с позицией, которую они займут в случае атаки Ирана на Израиль.

Иран пообещал отомстить Израилю за убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в ночь на 31 июля.