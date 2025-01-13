Украинские военные признали, что попытки их контратак на территории Курской области потерпели крах. Данные об этом появились в New York Times.

Журналисты сослались на точку зрения неких украинских военнослужащих. Те считают, что все попытки контратаковать в российском регионе ни к чему не привели.

«Русские преимущественно предотвратили нападение», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали бои за освобождение Суджи. Российские подразделения вышли на восточные и юго-восточные окраины города. В самом населенном пункте бои ведутся в микрорайоне Замостье, а также возле бывшего маслозавода, где сосредоточены основные укрепления противника.