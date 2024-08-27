Упорство украинских вооруженных сил (ВСУ) в удержании позиций на территории Курской области России может иметь катастрофические последствия для общей военной кампании Украины, считают в США.

По мнению бывшего офицера вооруженных сил США Дэниела Дэвиса, решение ВСУ не отступать с российской территории после неудачной попытки наступления является стратегической ошибкой. Эксперт предполагает, что украинское командование, вероятно, продолжит направлять подкрепления в Курскую область, что приведет к значительным потерям в живой силе и технике, а также к ослаблению обороны на северных и восточных рубежах Украины.

Ситуация начала развиваться 6 августа, когда подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на территорию Курской области. Согласно заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, российские войска успешно отразили атаку и остановили продвижение противника.

Министерство обороны России сообщает о существенных потерях украинской стороны в ходе боевых действий в Курской области. По их данным, численность погибших и раненых военнослужащих ВСУ превысила 6600 человек.

Военные аналитики отмечают, что упорство украинской армии в удержании позиций на российской территории может привести к истощению ресурсов и ослаблению обороноспособности на других участках фронта. Это, в свою очередь, может создать благоприятные условия для контрнаступления российских войск на других направлениях.

Эксперты подчеркивают необходимость пересмотра украинским командованием своей стратегии и тактики ведения боевых действий. Они указывают на важность сохранения боеспособности армии и рационального использования имеющихся ресурсов для эффективной обороны собственной территории.

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