В Стамбуле произошло вооруженное нападение

Неизвестные открыли огонь по одному из отелей Стамбула, сообщила турецкая газета Turkiye . Отмечается, что неизвестные стреляли из длинноствольного оружия.

Как отметили очевидцы, пули задели проезжающий мимо автобус с людьми. Никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другое транспортное средство.

Сотрудники полиции начали проверку и расследование инцидента. Сотрудники спецслужб занимаются поиском стрелков. После нападения они скрылись. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили множество гильз.

По информации издания, инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже. Гостиница состоит из трех этажей. Сейчас в этой местности усилили меры безопасности.

2 апреля в Турции у дома победившего выборы мэра Тиреболу Бюлент Кара неизвестный открыл стрельбу. Мужчина требовал политика выйти из дома. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно задержали стрелка.

Ранее мы сообщали, что в результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека. Оно стало одним из самых мощных землетрясений за последние 25 лет.