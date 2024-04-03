Землетрясение на Тайване унесло жизни четырех человек

На Тайване произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека, пишет издание China Times со ссылкой на пожарную службу.

Пострадали в результате природного катаклизма 97 человек, говорится в сообщении. Больше всего пострадавших и погибших на местной туристической достопримечательности — тропе Дэкалунь, где погибли три человека и 40 получили ранения.

В среду, 3 апреля, Китайское сейсмологическое управление сообщило о произошедшем у побережья уезда Хуалянь землетрясении. Его магнитуда, по данным агентства, составила 7,3. После этого на острове зафиксировали не менее 11 толчков магнитудой более 4.

Землетрясение на Тайване стало самым мощным в истории острова за последние 25 лет. Центральное телевидение Китая предупредило граждан о возможном цунами вследствие землетрясения. Сейчас на острове объявлен красный уровень предупреждения после землетрясения.

Одно из самых мощных землетрясений на Тайване последний раз произошло в сентябре 1999 года. Тогда в Округе Наньтоу были зафиксированы множественные разрушения. Землетрясение унесло жизни 2415 человек. Более 11 тысяч получили ранения и травмы.

Ранее мы сообщали, что в интернете начали распространяться видео, на которых зафиксирован момент землетрясение на Тайване.