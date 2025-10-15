В Ставрополье дачник пригрозил работнику мусорной службы оружием

В Ставропольском крае владелец дачного участка прибегнул к использованию пистолета-пулемета системы Шпагина, чтобы избежать оплаты услуг по утилизации отходов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Согласно информации, предоставленной каналом, работник службы, занимающейся вывозом мусора, вручил местному жителю извещение о наличии задолженности за оказанные услуги и необходимости ее погашения. В ответ на это, вместо выполнения финансовых обязательств, мужчина извлек из своего жилища ППШ и начал угрожать работнику физической расправой, вплоть до расстрела.

Правоохранительные органы произвели задержание нарушителя общественного порядка. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что двое мужчин устроили перестрелку в Махачкале из-за автомобиля.