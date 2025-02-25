В Ставрополе избрали меру пресечения для хозяйки собак, растерзавших девочку

Жительницу Ставрополя будут судить по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности» за смерть ребенка. Недавно в рамках расследования фигурантку отправили в СИЗО до 23 апреля 2025 года. Об аресте просили следователи в соответствующем ходатайстве.

Если вину женщину докажут в дальнейшем суде, то она может отправиться в колонию на срок до двух лет.

Напомним, что женщина держала на территории дома и в самом здании собак, но не уследила за их перемещениями и не предприняла нужных мер для безопасности окружающих. В итоге хвостатые разбежались и напали на малолетнюю девочку, нанеся ей серьезные увечья. От полученных травм ребенок скончался.