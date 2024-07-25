В Ставрополе неизвестные на железнодорожной станции пытались поджечь тепловоз

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 24 июля. Двое мужчин подошли к локомотиву, который стоял на шестом пути станции. Один из них наблюдал за обстановку, другой — через открытое окно кабинки заливал горючую жидкость.

Неизвестные планировали поджечь тепловоз, но их быстро спугнул машинист. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники следственного комитета изъяли оставленную неизвестными бутылку. В ней оставался керосин. Также на месте нашли перчатку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Ранее мы сообщали, что в Курской области неизвестные выстрелили в автомобилю, в котором находились люди. Один из них был ранен. По словам очевидцев, стрелявшие были одеты в военную форму.