В Ставрополе неизвестный взорвал банкомат

В Ставрополе произошел подрыв банкомата неизвестным лицом. Инцидент произошел рано утром 10 апреля в филиале банка, расположенном на улице Ленина, сообщил телеграм-канал Baza.

Мужчина, одетый в камуфляжную форму и скрывающий лицо маской, проник в отделение, установил некое приспособление в нижней части банкомата и привел его в действие, потянув за шнур.

После этого прогремел взрыв. На стеклянных поверхностях отделения обнаружены следы, напоминающие поражающие элементы. Полиция оцепила место происшествия.

По сведениям из источников, злоумышленник, осуществивший подрыв, на данный момент не задержан. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина угрожал продавщице «гранатой» ради спиртного и сигарет.