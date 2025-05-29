Умершего после взрыва вице-мэра Ставрополя должны были назначить краевым замминистра

Скончавшийся после взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран специальной военной операции Заур Гурциев должен был стать заместителем министра ЖКХ Ставропольского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, в грядущее воскресенье Гурциеву предстояло вновь отправиться на модуль обучения.

«Потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края», — сказал Владимиров.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на улице Чехова скончались два человека. По сведениям СК, погибли первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.

По сведениям телеграмм-канала SHOT, сдетонировало самодельное взрывное устройство, а его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Информационный ресурс утверждает, что на протяжении 5 минут после детонации чиновник был жив, а затем скончался. Безоболочное СВУ находилось в сумке у знакомого Гурциева.

Согласно главной версии, злоумышленник знал о местонахождении взрывного устройства и сам привел его в работу. Данную версию подтверждает тот факт, что перед взрывом мужчина попытался максимально приблизиться к жертве левым боком, где и находилась сумка. СК возбудил уголовное дело. Основная версия случившегося — теракт.

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