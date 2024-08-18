В Ставропольском крае разбился частный самолет

Отмечается, что борт упал в полутора километрах от аэродрома Рыздвяный. Во время полета воздушное судно вошло в штопор и рухнуло на землю.

По предварительной информации, самолетом управлял 52-летний летчик. Он погиб.

В апреле 2024 года в Ставропольском крае потерпел крушение российский бомбардировщик Ту-22М3. Инцидент произошел в Красногвардейском районе региона.

По информации Министерства обороны РФ, самолет потерпел крушение во время боевого вылета в результате технической неисправности.

Ранее сообщалось, что один из пилотов разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб.