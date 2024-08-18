В Ставропольском крае разбился частный самолет

В Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет

Безопасность

Фото: [Pxhere.com]

Частный самолет потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщила Baza. 

Отмечается, что борт упал в полутора километрах от аэродрома Рыздвяный. Во время полета воздушное судно вошло в штопор и рухнуло на землю. 

По предварительной информации, самолетом управлял 52-летний летчик. Он погиб. 

В апреле 2024 года в Ставропольском крае потерпел крушение российский бомбардировщик Ту-22М3. Инцидент произошел в Красногвардейском районе региона. 

По информации Министерства обороны РФ, самолет потерпел крушение во время боевого вылета в результате технической неисправности. 

Ранее сообщалось, что один из пилотов разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб.

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