Один из пилотов разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что один из пилотов разбившегося накануне бомбардировщика Ту-22М3, погиб. Об этом он написал в мессенджере, ссылаясь на Министерство обороны РФ. Его слова привело РИА Новости.

Вечером 15 августа в Чеховском районе региона потерпел крушение военный самолет. Он вылетел с авиационной базы «Белая», расположенной в Усольском районе. Сначала появилась информация о том, что четыре члена экипажа катапультировались и остались живы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полета). Причиной чрезвычайного происшествия (ЧП), по предварительной информации, стала техническая неисправность.

По словам Кобзева, работы не месте инцидента продолжались всю ночь. Он подчеркнул, что остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести. На данный момент они находятся в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что во Франции столкнулись два истребителя. Президент страны Эммануэль Макрон подтвердил гибель двух французских летчиков в связи с катастрофой.