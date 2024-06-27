В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после пропажи двух детей в реке

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное после того, как двое несовершеннолетних утонули в реке Расшеватка. Об этом говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Новоалександровском округе Ставропольского края вечером 27 июня. Всего в реке оказалось трое детей. Одного удалось спасти. Двух других своевременно вытащить из воды не получилось. Помочь несовершеннолетним пыталась местная жительница.

Выживший трехлетний мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по стать о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Оно предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Следователи провели осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент проводится ряд следственных мероприятий для установления всех фактов инцидента.

По данным ГУ МЧС РФ, одному утонувшему мальчику был один год, другому — шесть лет. Отмечается, что родителей во время происшествия не было рядом. Место, где купались дети, не было предназначено для этого.

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