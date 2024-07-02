В Стерлитамаке 90-летняя бабушка едва не сожгла девятиэтажку

Сотрудники МЧС потушили пожар в девятиэтажном доме в Стерлитамаке в Башкортостане, сообщили в ведомстве.

Возгорание возникло на балконах четвертого и пятого этажей. Пожарные спасли пять человек, включая ребенка. В ликвидации пожара участвовало 16 специалистов.

Как позже выяснили дознаватели, виновницей ЧП стала 90-летняя бабушка. Она жгла у себя на балконе мусор в пластиковом ведре.

Ранее сообщалось о пожаре в расселенном многоквартирном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком округе. Местные СМИ отмечали, что эту заброшку поджигали уже не менее пяти раз.