Многоквартирный дом в Ноябрьске загорелся в пятый раз

В Ноябрьске, ЯНАО, произошел очередной пожар в расселенном деревянном доме. Не исключают, что заброшку снова подожгли. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пожар зафиксировали в доме № 9 на улице Мира в Ноябрьске. По словам корреспондента ямальского издания, здание загорелось не впервые. Всего было не менее пяти случаев пожара.

Что послужило причиной распространения огня пока неизвестно, но в предыдущих случаях установили поджог. Эту версию также рассмотрят при изучении инцидента.



Отмечается, что в этом деревянном многоквартирном доме уже никто не жил. Очаг возгорания был в первом подъезде здания. МЧС по ЯНАО получил сигнал о происшествии в 14:02. Пожарные были на месте через несколько минут и оперативно потушили пламя на площади 130 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.

Ранее сообщалось, что в Московской области сохраняется высокий риск лесных пожаров в начале июля.