В столице Киргизии произошло землетрясение

В Бишкеке произошло землетрясение магнитудой 4,3, толчки которого ощущались по всей столице Киргизии, сообщил портал AKIPress. Отмечается, что эпицентр подземных колебаний располагался вблизи села Беш-Кюнгей на глубине 1 км.

По словам очевидце, продолжительность подземных толчков составила примерно 2-3 минуты. Отмечается, что обстановка в столице Киргизии спокойная.

Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапного высвобождения энергии в земной коре.

Это явление является одним из самых мощных и разрушительных.

Основной причиной большинства землетрясений являются движения тектонических плит. Когда эти плиты сталкиваются или смещаются относительно друг друга, в породах накапливается напряжение. В момент его высвобождения возникают сейсмические волны, распространяющиеся во все стороны и вызывающие вибрацию поверхности.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Афганистане погибли 2,2 тыс. человек.