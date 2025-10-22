В столице Перу Лиме объявили военное положение из-за всплеска преступности

Президент Перу Хосе Хери подписал документ, объявляющий военное положение в столице страны Лиме. Он сделал это в ответ на резкий всплеск преступности. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Несколько дней назад власти Перу уже заявляли о возможности введения военного положения. Это говорилось в ответ на массовые беспорядки в Лиме. Тогда демонстранты устраивали протесты в самом центре столицы, при этом пострадали 80 полицейских и 34 участника протеста. Один человек тогда же был застрелен. Теперь Хери ввел военное положение, и его одобрил Совет министров.

Военное положение вводится не только в Лиме, но и в прилегающей к ней провинции Кальяо. Оно начинает действовать уже 22 октября, и планируется, что положение будет длиться 30 дней. В качестве официальной причины для его введения назван рост преступности и необходимость восстановления общественного порядка.

