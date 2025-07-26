Стало известно, какая страна возглавила антирейтинг краж телефонов в Европе

Согласно данным компании SquareTrade, 39% всех краж смартфонов на 12 ключевых европейских рынках приходятся на Соединенное Королевство — это значит, что два из пяти украденных в Европе телефонов были похищены именно в Британии.

Как отмечает издание, ситуация приобретает угрожающие масштабы. Так, с июня 2021 года количество заявлений о кражах телефонов в стране выросло на внушительнее 425%. Отмечается, что эпицентром воровства стал Лондон — там фиксируются 42% краж (16% от общеевропейского показателя).

Только в 2024 году в столице Британии было похищено около 80 тыс. телефонов общей стоимостью £20 млн, причем чаще всего мишенью воров становятся iPhone.

По словам командира полиции Джеймса Конвея, который специализируется на расследованиях краж мобильных устройств, чаще всего ворами являются представители различных банд. Он подчеркнул, что спрос на ту жу продукцию Apple особенно высок на зарубежных рынках, поэтому воры стараются сбыть украденную технику за границу.

Ранее сообщалось, что в Москве орудует серийный похититель игрушек Лабубу.