В Страсбурге поезд сошел с рельсов и врезался в стоящий состав

На железнодорожном вокзале в Страсбурге (Франция) произошло столкновение двух поездов, в результате которого, по предварительным данным, 30 человек получили травмы, сообщило агентство The Sun.

По информации, поезда столкнулись «лоб в лоб». По предварительным данным, один из составов сошел с рельсов и врезался в стоящий поезд на платформе. В данный момент проводится операция по спасению пострадавших.

На опубликованных видео видно, как повреждены вагоны, станцию окутал дым, слышны крики людей. Свидетели происшествия разбивают двери вагонов, пытаясь вытащить людей, нуждающихся в помощи.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, пострадали два человека.