В Судане беспилотник атаковал дворец президента

Беспилотник нанес удар по президентскому дворцу в Хартуме, столице Судана. В результате этой атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Недавно армия Судана объявила о том, что ей удалось восстановить свой контроль над центром Хартума. Она вернула себе и президентский дворец, и здания министерств. Теперь же стало известно, что по резиденции президента нанес удар беспилотник. В итоге несколько военнослужащих погибли либо получили ранения. В число пострадавших также входят работники прессы, которые находились рядом в момент атаки.

Ранее сообщалось, что в Судане разбился военный транспортный самолет. В итоге погибло 46 человек. Бои в этой стране не прекращаются уже на протяжении почти двух лет. В ней идут столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.