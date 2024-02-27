В Сумской области в результате удара «Геранями» уничтожено руководство областной полиции

Безопасность

Фото: [t.me/stranaua]

В Сумской области в результате атаки дронов-камикадзе из семейства «Герань» были ликвидированы руководители Нацполиции по региону, сообщили в МВД Украины.

В числе погибших оказались начальник отдела областного управления подполковник Оксана Новик и начальник следственного отделения подполковник Олег Юрко.

Еще шестеро высокопоставленных полицейских получили ранения.

Ранее сообщалось, что после ударов «Гераней» по критической инфраструктуре часть районов Днепропетровска лишились электричества и водоснабжения.

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