В Сургуте автобус переехал человека, упавшего на дорогу

В Сургуте произошло серьезное происшествие: общественный транспорт совершил наезд на человека, оказавшегося на проезжей части. Об этом сообщила «Газета.Ru», ссылаясь на информацию из телеграм-канала «ЧП ХМАО Югра».

Источник сообщил, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Кинотеатр Аврора» и что сургутянин попал под колеса автобуса.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На кадрах видно, как мужчина неожиданно падает спиной на дорогу, и в этот момент на него наезжает автобус. Очевидцы немедленно бросились к автобусу, пытаясь жестами показать водителю, что на дороге находится человек. На записи видно, как автобус отъезжает, а к пострадавшему подходят прохожие.

Сообщается, что в результате инцидента мужчина получил тяжелые травмы и был прооперирован. В настоящее время пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

