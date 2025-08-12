Украина планирует помешать российско-американским переговорам, которые состоятся 15 августа в Анкоридже. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.

По данным российского оборонного ведомства, в город Чугуев, расположенный в Харьковской области, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уже доставили группу иностранных журналистов с целью создания фейковых репортажей о жизни в зоне боевых действий.

В преддверии встречи на высшем уровне на Аляске украинские военные рассматривают возможность нанесения ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет по жилым районам или медицинским учреждениям, что может привести к большому числу жертв среди гражданского населения.

В то же время представители СМИ должны оперативно зафиксировать последствия, чтобы возложить ответственность за атаку на Вооружённые силы Российской Федерации и обвинить их в попытке сорвать встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.