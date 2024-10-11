В Свердловской области женщину признали виновной в госизмене

Свердловский областной суд вынес приговор Виктории Мухаметовой, жительнице региона, назначив ей 12 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о госизмене, сообщил ТАСС.

Свои действия она совершила за денежное вознаграждение, передавая украинским спецслужбам сведения, касающиеся военно-технических аспектов одного из предприятий оборонной отрасли.

«Суд считает Викторию Мухаметову виновной и назначает наказание на срок 12 лет и 6 месяцев», — озвучил судья.

Мухаметова работала оператором копировальных и множительных машин в области полиграфии и технической документации на АО НПК «Уралвагонзавод».

Она проведет срок в учреждении общего режима и дополнительно должна уплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Вместе с супругом она была задержана в 2023 году в Нижнем Тагиле в ходе операции УФСБ России, после чего у них дома были обнаружены «предметы, относящиеся к шпионской деятельности».

Ранее сообщалось, что в Псковской области арестовали мать с сыном за перевод денег ВСУ.