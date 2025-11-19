В свердловском детском доме воспитанник лишился пальца после нападения старших детей и сбежал из учреждения

В одном из детских домов Свердловской области разгорается крупный скандал. 14-летний воспитанник лишился пальца в результате инцидента со старшими детьми, после чего сбежал из учреждения. По информации издания E1.RU , на мальчика сначала напали на улице, а затем попытались силой затащить в здание.

сопротивления один из старших воспитанников пнул дверь, в результате чего ребенку прищемило палец. Первоначально в больнице и полиции мальчик утверждал, что травмировался случайно, но позже признался, что его «научили так говорить».

Родственница утверждает, что в учреждении систематически нарушают права детей: «травля и избиение детей в детском доме происходит не впервые, а в учреждении „процветает дедовщина“, о которой известно воспитателям». Несколько бывших сотрудников подтвердили эту информацию, однако администрация детдома все обвинения отрицает.

После начала проверок прокуратуры и СК подросток при загадочных обстоятельствах сбежал из учреждения. Перед побегом он неожиданно попросил сестру «отстать от него» и не заниматься его переводом, что родственница расценивает как давление со стороны сотрудников. После побега мальчик несколько дней скрывался в лесу, выходил на связь с родными с чужих телефонов, но в итоге был возвращен в детский дом.

Ранее сообщалось, что подростки в ДНР толпой избили девочку-инвалида на видео.