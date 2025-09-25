В Сыктывкаре мужчина расправился с братом после спора в баре
Фото: [Медиасток.рф]
В Коми в отношении сорокалетнего гражданина завели уголовное дело по факту убийства. Информацию предоставило региональное следственное управление СКР.
По материалам следствия, подсудимый находился в баре в Сыктывкаре со своим сорокадвухлетним братом. После употребления спиртных напитков между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе драки младший задушил старшего брата.
Следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу в качестве меры пресечения.
