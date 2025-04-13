В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4. Толчки зафиксированы 13 апреля на глубине 16 км, сообщило РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ученые отметили, что эпицентр сейсмического события находился в районе, ранее не характеризовавшемся высокой сейсмической активностью.

Землетрясение произошло в 4:24 по координатам UTC (в 7:24 мск) на расстоянии более 170 км к юго-востоку от Худжанда, где проживает более 198 тыс. человек.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Местные власти продолжают оценивать ситуацию, а спасательные службы находятся в состоянии готовности для оперативного реагирования.

Ранее сообщалось, что еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Мьянме. Отмечалось, что подземные толчки произошли в 33 км к северо-востоку от населенного пункта Мейтхила с населением 177 тыс. жителей.