В Таджикистане спецслужбы задержали девять человек из-за связей с терактом в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять человек, которые могут быть связаны с участниками теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» и группировкой, являющейся ответвлением «Исламского государства»*, сообщает Reuters.

По данным агентства, все они задержаны в городе Вахдат.

Оттуда родом террорист Далержон Мирзоев, а другой боевик Фаридуни Шамсидин сидел в местной тюрьме за попытку изнасилования ребенка.

Накануне сообщалось о задержании родственников Мирзоева. После допроса отец и жена террориста были отпущены, а мать, брат и теща оставались под стражей.

* запрещенная в России террористическая организация