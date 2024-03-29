В Таджикистане спецслужбы задержали девять человек из-за связей с терактом в «Крокус Сити Холле»
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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять человек, которые могут быть связаны с участниками теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» и группировкой, являющейся ответвлением «Исламского государства»*, сообщает Reuters.
По данным агентства, все они задержаны в городе Вахдат.
Оттуда родом террорист Далержон Мирзоев, а другой боевик Фаридуни Шамсидин сидел в местной тюрьме за попытку изнасилования ребенка.
Накануне сообщалось о задержании родственников Мирзоева. После допроса отец и жена террориста были отпущены, а мать, брат и теща оставались под стражей.
* запрещенная в России террористическая организация