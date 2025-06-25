В Таганроге из-за падения БПЛА рухнула стена и загорелась крыша стадиона «Форте Арена»

В Таганроге, что в Ростовской области, произошло возгорание на стадионе «Форте Арена». Причиной стал беспилотник, который упал на здание. В результате пожара пострадала крыша на площади 30 квадратных метров и была разрушена часть стены. Об этом в своих социальных сетях сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Помимо прочего, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область в городе Азове, осколками дронов была повреждена крыша зернового склада в порту. Также в непосредственной близости от места происшествия загорелся камыш.

По информации, полученной от местных жителей в социальных сетях, в городе примерно в 21:40 была активирована система противовоздушной обороны. Всего было зафиксировано не менее шести взрывов. Очевидцы не сообщают о повреждениях на земле или возгораниях в городе. Также жители других районов сообщают о звуках, похожих на пролёты беспилотных летательных аппаратов. области.

На текущий момент в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе были сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты. По информации, предоставленной Слюсарем, в результате инцидента никто не пострадал. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в первой половине дня 24 июня уничтожили 34 украинских БПЛА.