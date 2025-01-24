В Таиланде россиянин убил своего сына, выбросив за борт: ему грозит казнь

Россиянина в Таиланде может ожидать смертная казнь после убийства своего сына. Мужчина сбросил подростка за борт лодки, и в результате тот попал под гребной винт. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Как стало известно каналу, трагедия произошла у берегов Суринских островов. На борту катера находились 30 пассажиров, среди которых 45-летний россиянин Артем Б. и его 13-летний сын Лукас. В какой-то момент Артем неожиданно схватил сына за ноги и выкинул его за борт.

Капитан немедленно остановил лодку и вместе с пассажирами вытащил мальчика. Он получил тяжелую травму головы от винта. Пострадавшего срочно доставили в больницу района Хура Бури, но спасти его не удалось.

Согласно рассказам знакомых мужчины, Артем имел отношения с местной женщиной, и Лука был гражданином Таиланда. Свидетели утверждают, что мужчина не собирался навредить сыну, а лишь хотел разыграть его, предполагая, что тот доплывет до берега в 200 м от лодки.

Артем Б. задержан и обвинен в преднамеренном убийстве, что может повлечь за собой суровое наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово заболевать птичьим гриппом на курортах Таиланда.