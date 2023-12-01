В Талдоме мужчина до смерти избил 92-летнего отца во время ссоры из-за алкоголя

В Талдомском городском округе задержали 47-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего 92-летнего отца. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло в ночь на среду в одном из частных домов в деревне Мельдино. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что подозреваемый на протяжении трех дней злоупотреблял спиртными напитками. В ходе ссоры мужчина избил своего отца и лег спать. Потерпевший от полученных травм скончался.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что пятеро мужчин получили от девяти до двадцати трех лет колонии за разбойное нападение на коттедж в Подмосковье и убийство хозяина дома.