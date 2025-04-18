Жестоких охотников на наркокурьеров задержали в Кузбассе

В одном из кузбасских городов задержали троих человек из банды, которая нападала на наркокурьеров и вымогала у них деньги. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.

По предварительной информации из мессенджера, банда орудовала в Белове. В группе может состоять до восьми человек. Троих из них задержали: это оказались спортсмены.

Сообщается также, что в группе среди спортсменов есть тренер. К нему домой приходили правоохранители. Мужчина сломал телефон, а также все отрицал.

Уголовное дело из-за преступлений банды возбудили еще в январе после жалоб кузбассовцев. Агрессоров подозревают в избиениях и вымогательствах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завели уголовное дело после избиения девочки группой подростков.