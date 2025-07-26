В Тамбове водитель наехал на группу людей
В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе
Фото: [pxhere.com]
В Тамбове автомобиль "Лада Калина" сбил несколько человек на переходе Мичуринской улицы. Среди пострадавших 11-летний ребенок.
О ЧП сообщается на официальном сайте Тамбовской области.
Пострадавших доставили в больницы.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.
Ход процессуальной проверки и привлечение виновного к уголовной ответственности также находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось о наезде автомобиля на толпу в Штутгарте. В результате пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы, один из них умер в больнице, сообщает местная пожарная служба.