В Тамбове водитель наехал на группу людей

В Тамбове автомобиль "Лада Калина" сбил несколько человек на переходе Мичуринской улицы. Среди пострадавших 11-летний ребенок.

О ЧП сообщается на официальном сайте Тамбовской области.

Пострадавших доставили в больницы.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ход процессуальной проверки и привлечение виновного к уголовной ответственности также находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о наезде автомобиля на толпу в Штутгарте. В результате пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы, один из них умер в больнице, сообщает местная пожарная служба.